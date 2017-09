17:00 Uhr | Chemnitz: Ein Wildkräuter-Spaziergang durchs Chemnitztal startet am "Mühlenkeller" am Ortsteingang Auerswalde aus Richtung Chemnitz.



17:00 Uhr | Wartha: Der ökologische Fußabdruck heißt die neue Ausstellung im Haus der tausend Teiche in Wartha.



20:00 Uhr | Dresden: Thomas Stelzer und The Farmer´s Breakfast Country Band spielen in den Unterirdischen Welten in Dresden-Lockwitz.



21:00 Uhr | Glauchau: Im Stadttheatergarten gibt es irische Musik mit Mac Fraymann beim 4. Irish Folk Fest.



21.30 Uhr | Tharandt: Zur 666-Jahrfeier in Dorfhain bei Tharandt werden im Festzelt am Sportplatz Dieter Birr von den Puhdys und Uwe Hassbecker von Silly erwartet.