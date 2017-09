Der Prozess gegen einen Zittauer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wird voraussichtlichheute zu Ende gehen. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, werden nach weiteren Zeugenbefragungen die Plädoyers vor der Außenkammer Bautzen des Landgerichts Görlitz erwartet. Laut Anklage soll der 55-Jährige am 13. Mai 2015 in seiner Wohnung in Zittau auf einen Bekannten aus Großpostwitz mindestens neun Mal mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer so schwer an Kopf, Hals, Armen und im Brust- und Bauchbereich verletzt, dass es nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Beim Angeklagten wurden einige Stunden nach der Tat 2,3 Promille im Blut festgestellt, beim Verletzten mehr als 3,5 Promille. Der Beschuldigte muss sich bereits zum zweiten Mal für diese Tat verantworten, nachdem der Bundesgerichtshof einen früheren Freispruch aufgehoben hatte.