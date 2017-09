In diesem Jahr werden keine sächsischen Trauben mehr in Freyburg an der Unstrut gekeltert. Das sagte Hans-Albrecht Zieger, der Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Die Marke "100 Prozent Sachsen" einer Getränkevertriebsfirma aus Baden-Württemberg werde im kommenden Jahr von der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen bedient. In diesem Jahr wurden die Weine für diese neu geschaffene Marke in Freyburg ausgebaut. Die Trauben stammten aus dem Meißner Raum, was für Unmut bei sächsischen Winzern sorgte. Zieger bestätigte ferner "ein Gespräch" zwischen seiner Genossenschaft und der Winzergenossenschaft Meißen über "mögliche Schnittmengen einer Zusammenarbeit". Es sei ohne Ergebnis geblieben.