Bundeskanzlerin Merkel ist auch bei ihrem zweiten Wahlkampfauftritt in Sachsen mit Pfiffen und Hass-Parolen empfangen worden. Anhänger von NPD, AfD und Pegida brüllten sie gestern Abend während ihrer Rede mit Rufen wie "Volksverräter", "Abwählen" und "Hau' ab" nieder. Ministerpräsident Tillich rief der Menge zu, schreiende Menschen seien nicht in der Lage, sich einer Debatte zu stellen. Merkel selbst sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie wolle sich von solchen Protesten nicht unterkriegen lassen und suche auch das Gespräch mit Kritikern. In Torgau hatten sich nach Polizeiangaben rund 1.200 Menschen zu der CDU-Wahlkampfveranstaltung versammelt.

In Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist am Morgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Polizei zufolge stand das unbewohnte Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind noch unklar. Experten wollen den Brandort im Laufe des Tages untersuchen.