In einem Kaufhaus in Chemnitz haben Unbekannte am Abend vermutlich Reizgas versprüht und drei Frauen verletzt. Diese hätten über Atembeschwerden geklagt und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Substanz sei in der Bücherabteilung des Kaufhauses versprüht worden. Die Hintergründe sind nicht bekannt. Zunächst sollen die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden.