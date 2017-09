Wegen der Krankmeldungen bei der insolventen Air Berlin sind an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle mehrere Flüge gestrichen. Betroffen sind innerdeutsche Verbindungen der Eurowings, die mit Maschinen und Personal der Air Berlin durchgeführt werden. Die Eurowings bestätigt auf ihrer Homepage entsprechende Ausfälle. Bereits am gestrigen Tag waren einige Flüge gestrichen worden, weil sich ungewöhnlich viele Piloten der Air Berlin kurzfristig krank gemeldet hatten. Air Berlin selbst ist an den mitteldeutschen Flughäfen nicht mehr aktiv.