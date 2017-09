Bei einem Autounfall bei Wurzen sind drei Frauen ums Leben gekommen und zwei Männer schwer verletzt worden. Der 82 Jahre akte Fahrer eines Kleinwagens übersah am Abend im Ortsteil Kühren an der Kreuzung zwischen der Bundesstraße 6 und der Straße Am Birkenhof einen vorfahrtberechtigtes Auto. Die Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte mit voller Wucht in den mit fünf Menschen voll besetzten Kleinwagen. Dieser überschlug sich. Drei Frauen auf der Rückbank im Alter zwischen 76 und 84 Jahren wurden getötet. Der Fahrer und sein 78-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzung ins Krankenhaus genbracht. Die andere Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.