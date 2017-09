Immer mehr Asylbewerber zeigen sich in Sachsen als Terroristen selbst an. Das sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow MDR SACHSEN. Seit Anfang des Jahres hätten 36 Asylbewerber angegeben, sie seien in ihrem Heimatland Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen. Laut Gemkow ist das ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Er vermutet dahinter Absprachen in sozialen Medien. Die Asylbewerber würden sich womöglich Vorteile in ihrem Asylverfahren versprechen. Eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verhindere jedoch nicht zwangsläufig eine Abschiebung, so der Justizminister. Droht mutmaßlichen Terroristen in ihren Heimatländern die Todesstrafe, können sie nicht aus Deutschland abgeschoben werden.