Die Landeswahlleiter in Mitteldeutschland rechnen damit, dass Unbekannte versuchen werden, den Ablauf der Bundestagswahl durch gezielte Falschinformationen zu stören. Das ergab eine Umfrage von MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Allein im Büro des Thüringer Landeswahlleiters werden 40 Mitarbeiter bereit stehen, um schnell auf Falschmeldungen im Netz zu reagieren. Auch viele Städte in Mitteldeutschland rüsten sich gegen Fake-News am Wahlabend. Nach MDR-Recherchen wollen Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Jena und Erfurt Online-Redakteure einsetzen, die die sozialen Netzwerke beobachten und auf Falschmeldungen reagieren.

Über das Wirken der Kirche in der Großstadt beraten heute Vertreter der Evangelischen Kirche in Leipzig. Superintendenten, Dekane und Pröpste aus Metropolen Deutschlands und Österreichs wollen im Rahmen einer viertägigen Konferenz ihre Erfahrungen austauschen. Anhand der Stadt Leipzig - in der Christen in der Minderheit sind - sollen Beispiele aufgezeigt werden, wie sich die Kirche dennoch in Metropolen behaupten kann.