Im Dresdner Hechtviertel haben am späten Abend rund 80 Menschen gegen die Abschiebung einer Flüchtlingsfamilie protestiert. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagte, hatte die Ausländerbehörde die Rückführung der armenischen Familie in ihre Heimat angeordnet. Die Mutter sei im Laufe des Einsatzes in ein Krankenhaus gebracht worden. Die anderen Familienmitglieder sollen abgeschoben werden.



Der kurzfristig angemeldete Protest gegen die Aktion verlief der Polizei zufolge friedlich. Die Demonstranten zogen von der Fichtenstraße bis zur Fritz-Reuter-Straße/Ecke Johann-Meyer-Straße. Hier löste sich die Protestaktion gegen kurz nach 22 Uhr auf. Nach Aussage von Anwohnern wohnt das armenische Elternpaar seit elf Jahren in Deutschland. Ihre drei Kinder sind in Deutschland geboren. Der Vater und zwei Kinder befinden sich jetzt in Abschiebehaft, ein Kind lief davon.

07:25 Uhr | Plauener erhalten ihre Rathausuhr zurück

Am Vormittag soll die historische Uhr im Alten Rathaus der Vogtlandstadt wieder in Gang gesetzt werden. In den vergangenen Wochen wurde sie repariert. Wegen Hausschwamm im Gebälk des Gebäudes stand die Uhr seit dem Frühjahr still. Der historische Zeitmesser aus dem 16. Jahrhundert am Renaissance-Giebel des Plauener Rathauses gilt als Meisterstück der Uhrmacherzunft.

07:12 Uhr | Polizei sucht nach Zeugen der Massenschlägerei