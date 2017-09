09:00 Uhr | Hohenstein-Ernstthal: Alleinerziehende können sich bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Logenstraße 2 zum beruflichen Wiedereinstieg beraten lassen.



15:00 Uhr | Leipzig: Das Gohliser Schlösschen an der Menckestraße öffnet seine Pforte für eine besondere Führung. Beim Rundgang durch die historischen Räume des Sommerpalais erfahren Besucher Interessantes aus der Schlossgeschichte und dem gesellschaftlichen Leben in Leipzig.



17:00 Uhr | Zittau: "Die Zittauer und ihre Familienbande zur Epitaphienzeit" heißt ein Vortrag, der heute im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster gehalten wird.



17:30 Uhr | Dresden: Wie man urologischen Erkrankungen vorbeugt, erklären Experten der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. allen Interessierten auf einem Patientenforum im UFA-Kristallpalast. Die Veranstaltung geht bis 19 Uhr und kann ohne Voranmeldung kostenfrei besucht werden.



17:30 Uhr | Görlitz: Der Oberarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik im Städtischen Klinikum Görlitz spricht heute zum Thema „Riechen und Schmecken. Was gibt es Neues und was hat die Liebe damit zu tun?"



18:30 Uhr | Radebeul: Die Entwicklung von Kötzschenbroda seit der Gründerzeit dokumentiert eine neue Ausstellung im Bürgertreff in Radebeul-West an der Bahnhofstraße.



19:00 Uhr | Chemnitz: Die Schumann-Philharmonie Chemnitz lädt zum 1. Sinfoniekonzert mit Werken von Gluck, Mozart, und Beethoven in die Stadthalle ein.



19:00 Uhr | Dresden: Im Lingnerschloss geht es heute Abend ums Geld. "Nur Bares ist Wahres" ist das Motto der Diskussionsrunde.