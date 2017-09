09:00 Uhr | Dresden: Das 3. Kinder- und Jugendtheaterfestival "Wildwechsel" beginnt im Theater Junge Generation. Sieben ausgewählte Inszenierungen werden bis Sonntag gezeigt, es gibt Gespräche und Workshops.



10:00 Uhr | Chemnitz: Im Klinikum Chemnitz an der Flemmingstraße findet bis 16 Uhr eine Messe mit Angeboten für Menschen mit Sehbehinderungen statt.



14:00 Uhr | Leipzig: Eine Führung durch das Völkerschlachtdenkmal beginnt.



14:30 Uhr | Chemnitz: Zu einem "Picknick der Kulturen" mit Gesprächen und Spielen sind Einheimische und Flüchtlinge bei der Parkeisenbahn am Küchwald eingeladen.



17:00 Uhr | Plauen: Im Vogtlandmuseum Plauen geht es in einem Vortrag über den Markgrafen Heinrich von Meißen, der im 13. Jahrhundert über Thüringen und Sachsen herrschte.



17:00 Uhr | Görlitz: Auf die Spuren der Reformation begibt sich die Historikerin Ines Haaser. Der Stadtspaziergang startet am Barockhaus.



18:00 Uhr | Chemnitz: Das 26. Internationales Chemnitzer Boxturnier in der Sporthalle am Schloßteich startet heute Abend mit den Viertelfinal- und Vorrundenkämpfen. Freitag ab 15 Uhr beginnt das Halbfinale, der finale Kampf ist für Sonnabend 17 Uhr angesetzt.



19:00 Uhr | Dresden: Um das Thema "Fußball und Homosexualität" geht es im Stadtteilhaus in der Neustadt, Prießnitzstraße 18. Mit dabei sind Vertreter von Dynamo Dresden und eine ehemalige Profi-Fußballerin.



19:30 Uhr | Pirna: Die Elblandphilarmonie ist in der Marienkirche mit einem Konzert der 5. Sinfonie des Oberlausitzer Komponisten Manfred Weiß zu Gast.