15:30 Uhr | Ebersbach-Neugersdorf: Das Team der Schkola Oberland lädt heute zum Drachenfest auf der Wiese unter der Felsenmühle ein.



15:00 Uhr | Chemnitz: Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche organisiert die Stadt eine große Fahrradversteigerung im Rosenhof. Ab 14.30 Uhr können die Räder in Augenschein genommen werden.



15:00 Uhr | Bad Elster: Im Musikpavillon im Kurpark erklingt Klassik.



16:00 Uhr | Markkleeberg: Der "Sparkassen-Cross de Luxe" startet mit seinen Familienstrecken. Bis zum Sonntag finden mehrere Crossläufe über Hindernisse und durch Schlamm und Dreck am Markkleeberger See statt.



19:00 Uhr | Penig: Die Maxim Kowalew Don Kosaken geben in der Stadtkirche "Unser Lieben Frauen Auf Dem Berge" an der Chemnitzer Straße ein Konzert.



19:00 Uhr | Dresden: Beim Heimatabend im Theaterzelt Dresden-Prohlis sprechen Bürger über das Thema "Wo bin ich am liebsten zu Hause".



20:00 Uhr | Radebeul: Die Sternwarte auf den Ebenbergen lädt zu Himmelsbeobachtungen an ihren Fernrohren ein.



20:00 Uhr | Annaberg-Buchholz: Ein Jaques Brel-Abend beginnt auf der Studiobühne im Winterstein-Theater.