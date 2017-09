Der Landkreis Bautzen will seine Anteile am defizitären Dresdner Flughafen los werden. Die "Sächsische Zeitung" schreibt, heute soll den Kreisräten ein entsprechender Beschluss vorgelegt werden. Der Landkreis ist mit 0,6 Prozent am Airport in Klotzsche beteiligt. Haupteigner ist die Mitteldeutsche Flughafen AG. Ferner besitzen der Freistaat Sachsen und der Landkreis Meißen geringe Anteile an der Dresdner Flughafengesellschaft.