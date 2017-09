In Pirna starten heute die Leistungstests der Diensthunde des Zolls. Bis zum 28. September gehen mehr als 20 Zollhundeteams an den Start und kämpfen um den Gesamtsieg und Einzelauszeichnungen. Bei dem Wettkampf in Pirna müssen die Teams - bestehend aus Zollhundeführer und Zollhund - Prüfungsaufgaben in verschiedenen Disziplinen bewältigen. Aus Sachsen gehen vier Teams an den Start. Sie vertreten die Kontrolleinheiten Pirna, Görlitz und Zittau. Zuschauer und Freunde des Hundesports sind an beiden Tagen herzlich willkommen. Neben dem Wettkampfgeschehen erwartet die Besucher unter anderem eine Zollausstellung und ein Röntgenfahrzeug.



Zollhunde spüren bei Kontrollen Rauschgift, Zigaretten oder Bargeld auf. Zudem sind viele Zollhunde als Schutzhunde ausgebildet und stellen flüchtige Personen oder schützen die Zöllner vor Angriffen. Derzeit sind bundesweit rund 340 Zollhundeteams bei den Kontrolleinheiten im aktiven Einsatz. Zollhund und Zollhundeführer sind Partner und bleiben ein Leben lang zusammen - dienstlich und privat.