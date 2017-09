An der Comenius-Grundschule in Chemnitz fällt seit gestern der Unterricht für drei Tage komplett aus. Grund sei ein krankheitsbedingter Personalnotstand, heißt es in einem Brief der Direktorin an die Eltern. Diese wurden darin gebeten, wenn möglich ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die Chemnitzer Grünen-Stadträtin und Landtags-Abgeordnete Petra Zais sprach von einem unhaltbaren Zustand, den es bisher so noch nicht gegeben habe. Sie forderte schnellstmögliche Hilfe von der Sächsischen Bildungsagentur.