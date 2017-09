Nach elf Bränden in einem Leipziger Hochhaus ist ein Verdächtiger gefasst worden. Der 41-jährige Mann wohnte selbst in dem Plattenbau. Er soll laut Polizei seit Juli in den Fahrstühlen des Hauses und vor Wohnungstüren Feuer gelegt haben. Die Brände wurden jedes Mal von Anwohnern bemerkt, so dass die Flammen sich nicht allzu sehr ausbreiteten. Am Dienstag sei der Mann auf frischer Tat beim Zündeln ertappt worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung erlassen und er kam in Untersuchungshaft.