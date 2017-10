Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 72 in Richtung Hof schwer verletzt worden. Die 61-Jährige verlor am späten Sonntagnachmittag bei Reinsdorf die Kontrolle über ihr Auto, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Der Wagen streifte die rechte Leitplanke, überschlug sich und kam quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Es bildete sich ein Rückstau von zwei Kilometern. Der Gesamtschaden beträgt 16.000 Euro.