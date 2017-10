Am Bahnhof in Glashütte und am Haltepunkt in Niederschlottwitz beginnen heute die Arbeiten für einen besseren Weg zu den Bahnsteigen. Die Stadt Glashütte und der Verkehrsverbund Oberelbe investieren rund 100.000 Euro in die Maßnahmen, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Bisher waren der Busbahnhof in Glashütte und der Bahnsteig der Müglitztalbahn nur über eine barrierefreie Rampe verbunden. Mit der neuen Treppe am Bahnhof wird der Weg für die Umsteiger zwischen Bus und Bahn wesentlich kürzer. In Niederschlottwitz entsteht ein weiterer direkter Zugang zum Gleis, teilte Bürgermeister Markus Dreßler mit.