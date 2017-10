In den nächsten Stunden zieht ein Sturmtief mit starken Regenfällen durch Sachsen. Im Laufe des Tages rechnet der Wetterdienst mit Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Auf dem Fichtelberg könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Am Nachmittag werden zudem weitere Schauer und Gewitter erwartet. Am Freitag soll der Westwind dann deutlich abschwächen, so der Wetterdienst. Dennoch müsse weiterhin mit einzelnen Windböen gerechnet werden.