Auf dem Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt sind gestern eine Rangierlok und ein Kesselwagen entgleist. Beide Fahrzeuge waren an einer Weiche aus den Schienen gesprungen. Der mit Diesel gefüllte Kesselwagen blieb unbeschädigt. Das Technische Hilfswerk rückte mit einem Hilfszug der Deutschen Bahn an. Mit schwerem Gerät trennte man den Güterwagen und die Diesellokomotive. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden beide Fahrzeuge mit hydraulischer Technik wieder auf die Schienen gebracht.

In Oßling steuert die Gemeinde ins finanzielle Abseits, nachdem vor zwei Wochen die Fusion mit Kamenz durch ein Bürgerbegehren scheiterte. Wie der Bürgermeister Siegfried Gersdorf dem MDR SACHSEN sagte, bekomme die Kommune aufgrund von Steuervorauszahlungen eines international agierenden Unternehmens kaum noch Schlüssenzuweisungen vom Land. Möglichweise droht die Rückzahlung von Gewerbesteuern bis zu einer halben Million Euro. Trotz aufgebrauchter Rücklagen will die Gemeinde in den nächsten Monaten mithilfe von Fördermitteln einen Spielplatz bauen, die Fassade von Kindergarten sanieren und Teile der Feuerwehr modernisieren.