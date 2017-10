Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 ging am späten Abend glimpflich aus. Kurz vor der Abfahrt Stollberg-West in Richtung fuhr ein Auto auf ein Hängergespann mit einer forstwirtschaftlichen Maschine auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Anhänger. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Die genaue Schadenshöhe an der Autobahn und an den Fahrzeugen steht noch nicht fest. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern.

08:22 Uhr | Polizei stoppt Auto mit Papierkennzeichen

Die Bundespolizei hat in Seifhennersdorf bei Zittau ein Auto mit einem Nummernschild aus Papier aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei teilte mit, am Steuer saß ein 37-Jähriger aus Tschechien. In seinem Heimatland ist ein solches Kennzeichen legal, allerdings auch nur zum Zweck der Zulassung. In Deutschland war das hingegen ein doppeltes Vergehen: Denn außer einem amtlichen Blechschild fehlte ihm auch der Versicherungsschutz.

07:38 Uhr | Obstbauern sprechen von "durchwachsener Apfelernte"