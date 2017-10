Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu verschiedenen Bränden in der Region Bischofswerda eingestellt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dies gelte für einen Carportbrand in Burkau, ein Feuer am ehemaligen Bahnhof in Schönbrunn sowie einen angezündeten Holzstapel neben einer Scheune in Taschendorf. Die Brände brachen immer nachts aus, alle Tatorte befinden sich an Hauptstraßen und liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.