In Sebnitz ist in einem Haus, das derzeit saniert wird, heute Nacht im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 01:00 Uhr wurde der Brand an der Schandauer Straße gemeldet. Rund 60 Feuerwehrleute aus Sebnitz und Umgebung rückten an. Das Nachbarhaus wurde vorsorglich evakuiert. In dem brennenden Haus befanden sich nach ersten Erkenntnissen keine Personen. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von mehreren Seiten aus und hatten auch zwei Drehleitern im Einsatz.