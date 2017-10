Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der B6 zwischen Wildberg und Gauernitz im Landkreis Meißen ereignet. Nach Angaben eines MDR-Reporters wollte eine Autofahrerin einen Kleintransporter überholen. In diesem Moment habe sich von hinten ein weiteres Auto genähert. Der Fahrer touchierte mit seinem Wagen den vorausfahrenden Pkw und fuhr in den Straßengraben. Dort prallte er gegen einen Baumstamm und überschlug sich. Der Fahrer ist den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Pkw blieb unverletzt. Die Bundesstraße zwischen Wildberg und Gauernitz war für über drei Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.