In der Leipziger Messe wird heute Abend die "Goldene Henne" verliehen. Mit dem Medienpreis zeichnen die Illustrierte "Super Illu", der Mitteldeutsche Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg in jedem Jahr Stars aus Sport, Musik und Fernsehen sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft aus. Als Preisträger steht bereits der Sänger Karel Gott fest, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Moderiert wird die Gala von Kai Pflaume. Show und After-Show-Party werden im MDR FERNSEHEN ab 20:15 Uhr übertragen. Die "Goldene Henne" ist eine Bronzefigur in Erinnerung an die Berliner Entertainerin Helga Hahnemann (1937-1991).