Die Autobahn 4 ist am frühen Morgen in Richtung Dresden zwischen Burkau und der Anschlussstelle Hermsdorf für mehrere Stunden gesperrt worden. Erneut ist ein Sattelzug auf einen anderen aufgefahren. Die Polizei teilte mit, der Unfall sei im Baustellenbereich passiert. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei niemand. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden sollte, war zunächst unklar. Der Verkehr wird ab Burkau umgeleitet. Wegen der Bergung der Lastwagen kommt es auch in Fahrtrichtung Görlitz zu Verkehrsbehinderungen. Im Baustellenbereich ist die linke Spur nicht befahrbar. Immer wieder ereignen sich in dem Baustellenabschnitt Unfälle, die zu erheblichen Behinderungen führen - zuletzt am Freitag.