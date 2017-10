Die Behörden in Sachsen haben dutzende Mängel bei Tiertransporten festgestellt. Laut sächsischem Verbraucherschutzministerium gab es im vergangenen Jahr 1927 Kontrollen. Dabei wurden 69 Verstöße gegen Tierschutzauflagen festgestellt. Die meisten Mängel gab es bei Rindertransporten. Knapp jeder neunte der überprüften Transporte verstieß 2016 gegen die Vorgaben. In neun Fällen wurde die für die Tiere erforderliche Raumhöhe nicht erfüllt, fünfmal waren Rinder krank oder verletzt. Bei Geflügel wurde ein Verstoß gegen die Beförderungsdauer moniert. Keinerlei Mängel stellten die Beamten bei Schafen, Ziegen, Pferden und Fischen fest.

Eine Explosion in einem Dresdner Wohnhaus hat am Montagabend die Bewohner aufgeschreckt. Nach Angaben der Polizei haben zwei Bewohner aus einem Haus im Stadtteil Mickten Brandverletzungen erlitten. Nachdem Statiker das Gebäude überprüft hatten, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.Die Polizei hat die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen.