Am späten Nachmittag stellt der Weinbauverband Sachsen die Bewerberinnen um die sächsischen Weinkronen vor. Was bisher durchsickerte: Es gibt nur drei Bewerberinnen um den Titel der Königin und die beiden Prinzessinnen-Ämter. Eine der Bewerberinnen bewirbt sich zum zweiten Mal, eine schon zum dritten Mal. Sie waren bisher immer leer ausgegangen. Bei der dritten Bewerberin soll es sich um eine Fachfrau für Pflanzenschutz aus einer Landesbehörde handeln. Details und Namen verrät der Verband erst zur Vorstellung.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Abend im Striegisthaler Ortsteil Böhringen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 38-Jährige beim Überholen einen Pkw, der rückwärts aus einem Grundstück ausparkte. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Auto erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen, denen er im Krankenhaus erlag. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 23.500 Euro.