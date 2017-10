Die Zahl junger Häftlinge ist in Sachsen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Anstaltsleiter Uwe Hinz sagte, derzeit verbüßten in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen 116 junge Gefangene eine Strafe. Vor fünf Jahren seien es noch mehr als 300 gewesen. Hinz macht dafür zum einen den allgemeinen Demografie-Knick verantwortlich. Die geburtenschwachen Jahrgänge machten sich nun auch in Sachsens einzigem Jugendknast bemerkbar. Zum anderen habe in Sachsen zuletzt eine "etwas moderatere Rechtsprechung" eingesetzt. Und womöglich gebe es auch einen gewissen Rückstau der Ermittlungsverfahren bei der Polizei, sagte Hinz.