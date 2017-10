Der Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden, Frank Richter, hält eine umfassende Debatte über Fehlentwicklungen in Ostdeutschland für dringend geboten. Richter sagte in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt": "Nicht nur die Regierung, auch die Opposition und auch die Gesellschaft sollten die Debatten zur Aufarbeitung der Nachwendezeit führen, damit Populisten nicht noch mehr Zulauf bekommen." Ein permanentes und vordergründige Verweisen auf politische Entscheidungsträger sei "wohlfeil und kontraproduktiv", ist der ehemalige Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung überzeugt. "Die im Zuge des ökonomischen Umbaus Ost erfolgten Fehlentscheidungen, Kränkungen und Ungleichbehandlungen muss man - neben allen Erfolgen - benennen dürfen."

Eine 35 Jahre alte Radfahrerin ist von einem Auto erfasst und dabei am Kopf verletzt worden. Sie sei über die Straße gefahren, als die Ampel auf rot wechselte. Das teilte die Polizei in Leipzig mit. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin sah sie zu spät und fuhr sie mit ihrem Wagen an.

Der Polizei in Dresden ist ein Schlag gegen internationale Planenschlitzer gelungen. Wie die Behörde mitteilte, fiel den Fahndern auf einem Parkplatz an der A4 ein Laster mit 1.600 originalverpackten Epiliergeräten im Wert von rund 100.000 Euro auf. Der polnische Fahrer hatte keine Frachtpapiere bei sich. Die Ermittlungen ergaben, dass die Ware aus einem Lkw stammte, der in Frankreich aufgeschlitzzt worden war. Der Fahrer kam in Untersuchungshaft.