Aus einem Gartenteich in Zwickau hat ein Dieb am Wochenende 15 Fische gestohlen. Die Polizei teilte mit, die bunten Koi-Karpfen seien 20 bis 25 Zentimeter groß. Um die Tiere zu fangen, hatte der unbekannte Täter das Wasser aus dem Teich abgelassen. Bei den Karpfen handelte es sich um Zierfische, die zusammen rund 600 Euro wert sind

Eine junge Frau ist am Abend in Gospersgrün im Landkreis Zwickau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 21-Jährige war zu Fuß unterwegs, wurde von dem Wagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.