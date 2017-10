Die Sanierung der Gedenkstätte für eines der schwersten Unglücke im vogtländischen Plauen ist abgeschlossen. Auf dem Hauptfriedhof wird nach Angaben der Stadt heute mit einem Kran der letzte restaurierte Stein gesetzt. Die Gedenkstätte erinnert die Toten einer Brandkatastrophe in der damaligen Kartuschieranstalt. Aus bis heute ungeklärter Ursache war am 19. Juli 1918 in dem Munitionswerk ein Feuer ausgebrochen. Von den insgesamt 484 Beschäftigten, die Nachschub für die Artillerie an der Front herstellten, starben 296 Frauen in den Flammen. 223 der Opfer sind auf dem Hauptfriedhof beigesetzt.