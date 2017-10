In Leipzig beginnt heute eine Spendenaktion für die Sanierung des Geläuts der Thomaskirche. Ein Förderverein will 350.000 Euro sammeln, um die Glocken general zu überholen. Vor allem die Aufhängung der 540 Jahre alten Glocke Gloriosa muss saniert werden. Bereits Bach und Luther lauschten der rund fünf Tonnen schweren und zwei Meter breiten Bronzeglocke. Geld kann unter anderem in extra kreierten Spendenboxen, beim Kauf von eigens für das Projekt entworfene T-Shirts und Pins oder demnächst via Crowdfunding-Kampagne gespendet werden. Bis Ende 2019 soll die komplette Summe erreicht werden, um dann mit den Arbeiten zu beginnen. Sollten mehr Spendengelder als benötigt eingehen, will der Thomaskirchenverein das historische Geläut um vier kleinere Glocken erweitern.