Ein Mitglied des Kamenzer Stadtrates ist wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 34-Jährige die Dateien nicht nur besessen, sondern auch verbreitet hat. Der Angeklagte zeigte während der Verhandlung keine Einsicht oder Reue. Statdessen gab er an, sein WLAN-Router sei möglicherweise illegal durch einen anderen mitgenutzt worden. Es könnte auch einen Hackerangriff gegeben haben. Ein Gutachter schloss beides aus. Das Urteil gegen den Stadtrat ist noch nicht rechtskräftig.

Eine 44 Jahre alte Radfahrerin ist gestern Nachmittag bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin wollte nach Angaben der Polizei in die Horchstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Radfahrerin. Die 44-Jährige stürzte auf die Straße. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 1.200 Euro beziffert.

In Chemnitz sind erneut drei Autos angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Eine Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch, als sie erfuhr, dass ihr Auto in Flammen aufgegangen war. Die 43-Jährige kam in ein Krankenhaus. In Chemnitz hatten Unbekannte in den vergangenen Monaten immer wieder Autos angezündet.