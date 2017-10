Beschäftigte in mehreren Obi-Filialen in Sachsen legen am Montag wieder ihre Arbeit nieder. Bis zur Spätschicht sind unter anderem Märkte in Leipzig-Burghausen und Dresden betroffen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Nach dem großen Herbststurm bemüht sich die Deutsche Bahn, den teilweise lahmgelegten Zugverkehr im Norden und Osten rasch wieder in Gang zu bringen. Zwischen Berlin und Leipzig rollen wieder Züge. Von Dresden aus wird der Berliner Hauptbahnhof noch nicht angefahren. Weiter gesperrt bleiben Strecken nach Hamburg. Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr gestoppt. Der Wind hatte Geschwindigkeiten von bis zu 176 Kilometern pro Stunde am Fichtelberg erreicht. Es gab zahlreiche Schäden an Gleisen und Oberleitungen.