Die sächsische Polizei testet ab heute an Brenpunkten in Leipzig und Dresden den Einsatz von Bodycams. Die Testphase ist auf ein Jahr angelegt. Dafür werden Beamte in den beiden Polizeidirektionen mit insgesamt 50 Geräten ausgerüstet. Der Datenschutzbeauftragte und die Grünen im Landtag kritisieren, dass für das Projekt die gesetzliche Grundlage fehle. CDU und SPD sind grundsätzlich für den Einsatz der Körperkameras, um die Gewalt gegen Polizisten einzudämmen. SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas fordert allerdings gleichzeitig die Kennzeichnung der Polizei mit Buchstaben - und Zahlencodes - um so wörtlich "Waffengleichheit" zwischen Staat und Bürger herzustellen. Laut CDU-Innenpolitiker Christian Hartmann ist die Einführung der Bodycams eine Abwägung "Freiheit versus Sicherheit". In vielen Bundesländern testet die Polizei bereits die smartphonegroßen Kameras , die an der Uniform getragen werden. Das Sicherheitspersonal der Bahn und die Bundespolizei verwenden die Geräte ebenfalls schon. Die Bodycams haben eine stark deeskalierende Wirkung, sagte ein Bundespolizeisprecher