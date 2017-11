Der Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz öffnet heute seine Pforten. Neun Pfefferküchlereien präsentieren bis Sonntag ihre Waren auf dem Markplatz. Ergänzt wird der Markt durch traditionelles Handwerk, deren Künstler sich vor Ort gern über die Schulter schauen lassen, wie in der Blaudruckwerkstatt. Zudem können Besucher ihre eigenen Pfefferkuchen gestalten. Die Lebkuchenfabrik GmbH lädt zudem am Sonnabend und am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür in die Backstube. Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt.