In einem großen Drogenprozess vor dem Landgericht Zwickau wird am Montag die Aussage eines Kronzeugen erwartet. Mithilfe des Mannes will die Anklage belegen, dass der mutmaßliche Drogenring über Monate hinweg rund 35 Kilogramm Crystal Meth über die tschechische Grenze nach Sachsen geschmuggelt hat. Anschließend sollen die fünf Beschuldigten im Alter zwischen 28 und 53 Jahren die synthetische Droge im Raum Leipzig und im Vogtland verkauft haben. Der Verkaufswert liegt je nach Region bei zwei bis drei Millionen Euro. Der Prozess im Beisein von insgesamt zehn Verteidigern läuft bereits seit Anfang September. Mit Ausnahme eines Angeklagten sind die Männer, drei davon Brüder, mehrfach einschlägig vorbestraft.

"Die Toten Hosen" haben am Sonntag vor weit mehr als 10.000 Fans in der ausverkauften Arena in Chemnitz den Start ihrer Tournee "Laune der Natour»"gefeiert. Bis zum Ende des Jahres stehen für die Band aus Düsseldorf weitere 24 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und in Österreich auf dem Plan. Ihren nächsten Auftritt haben die Punkrocker am Dienstag in Erfurt. Alle Konzerte in diesem Jahr sind bereits ausverkauft.