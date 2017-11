Der ungarische Regierungschef Viktor Orban. Bildrechte: dpa

Der umstrittene ungarische Regierungschef Viktor Orban macht bei seinem Privatbesuch in Deutschland am Dienstag auch in Sachsen Station. Wie die Staatskanzlei in Dresden auf Anfrage mitteilte, trifft er sich zu einem Mittagessen mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Das Treffen wurde als privater Termin eingestuft. Tillich und Orban kennen sich bereits. Vor einem Jahr hatte Sachsens Regierungschef in seiner damaligen Eigenschaft als Bundesratspräsident in Budapest an die Opfer der blutigen Niederschlagung des Volksaufstandes in Ungarn 1956 erinnert. Orban ist unter anderem wegen seines harten Kurses in der Flüchtlingskrise umstritten. Kürzlich erklärte er das östliche Mitteleuropa zur "migrantenfreien Zone".