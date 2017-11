Wegen eines Notarzteinsatzes an einem Gleis kommt es am Dresdner Hauptbahnhof seit 6 Uhr zu erheblichen Behinderungen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Bundespolizei erklärte, dass die Gleise 17 bis 19 gesperrt seien. Eine S-Bahn habe eine Person erfasst, so ein Polizeisprecher. Hintergründe zum Unfall wurden noch nicht genannt. Einige S-Bahnen fallen aus oder fahren von anderen Gleisen ab. Bei Regional- und Fernzügen gibt es Verspätungen. Die Behinderungen sollen bis gegen 8 Uhr dauern.