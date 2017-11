Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B156 bei Großdubrau in Richtung Weisswasser. Ein 18-Jähriger prallte am Sonnabend kurz nach 14 Uhr frontal mit einem 49-jährigen Nissan-Fahrer zusammen. Dabei wurden beide Männer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten bis 15:35 Uhr voll gesperrt.

Nur wenige Stunden früher und 30 Kilometer entfernt ereignete sich bei Kamenz ein weiterer tragischer Unfall. Weil sie zu schnell fuhr, geriet eine 28-Jährige mit ihrem Kleinbus an einem Bahnübergang ins Schleudern. Dabei verlor sie die Bodenhaftung, überschlug sich und kam nach etwa 45 Metern auf einem Feld zu liegen. Sowohl die Fahrerin als auch der 40-jährige Beifahrer waren nicht angegurtet und mussten schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beträgt geschätzt 15.000 Euro.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Zwickau sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei knallte ein 40-Jähriger am Sonnabendnachmittag zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost mit seinem Wagen gegen die Mittelschutzplanke, prallte daran ab und schleuderte gegen ein weiteres Fahrzeug. Dann krachte er erneut gegen die Leitplante, drehte sich und blieb schließlich stehen. Der 26-jährige Fahrer eines weiteren Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Auto gegen den Wagen des 40-Jährigen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen.

Es bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau. Ein 79-Jähriger raste trotz Vollbremsung in das Stauende und schob dabei mit seinem Wagen fünf Autos aufeinander. Dabei wurde eine 41-jährige Frau leicht verletzt. Es dauerte rund drei Stunden, ehe die Fahrbahn geräumt war. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 0,9 Promille gemessen. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 51.000 Euro.

Ein mit Haftbefehl gesuchter 47-Jähriger hat in Leipzig Polizisten mit dem Messer bedroht. Der Mann sei am Samstag im Warteraum des Hauptbahnhofes von den Beamten kontrolliert und festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Als sie ihn daraufhin zur Dienststelle bringen wollten, habe er sich losgerissen und die Polizisten mit der Waffe attackiert. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um den Mann zu überwältigen. Er wird verdächtigt, bewaffnet einen Diebstahl begangen zu haben. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

Aus Eifersucht hat eine 34-Jährige bei einer Veranstaltung in Zwickau mit einem Bierkrug nach ihrer vermeintlichen Rivalin geworfen. Der Krug verfehlte jedoch die Frau und traf eine unbeteiligte 27-Jährige im Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Diese musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die 34-Jährige war in der Nacht zum Sonntag ausgeflippt, als sich eine andere mit ihrem Freund unterhielt und ihn auf die Wange küsste. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.