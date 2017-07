Die Beschäftigten der Logistik-Branche in Mitteldeutschland bekommen deutlich mehr Geld. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Donnerstag mitteilte, haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Mittwoch auf einen Tarifvertrag geeinigt. Demnach steigen die Löhne der Beschäftigten in diesem und im nächsten Jahr um insgesamt 6,5 Prozent. Außerdem erhalten die Mitarbeiter höhere Jahressonderzahlungen. Die Azubis bekommen etwa 40 Prozent mehr Geld.