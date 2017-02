Die Ergebnisse der Regionalen Arbeitstelle für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen e.V. (RAA) klingen zunächst verwirrend: Während die Zahl rechtsmotivierter und rassistischer Angriffe in Sachsen im vergangenen Jahr leicht gesunken ist, hat gleichzeitig die Zahl der Opfer zugenommen. 2015 gab es noch 477 rechtsmotivierte Angriffe gab. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 437. Insgesamt gab es allerdings fast dreimal so viele Angriffe, wie im Jahr 2012. Andrea Hübler, Fachreferentin der Opferberatung der RAA, will trotzdem nicht von einem Abwärtstrend sprechen. Das sei definitiv kein Grund zur Entwarnung. Dass die Zahl der Opfer weiter gestiegen ist, läge unter anderem daran, dass es mehr Angriffe auf Gruppen gegeben habe.

Angeführt wird die Statistik weiterhin von Dresden, wo 114 Fälle registriert wurden. In Leipzig waren es 50 Fälle. Im Landkreis Bautzen hat sich die Zahl der Fälle mit 51 im Vergleich zum Vorjahr (17 Angriffe) verdreifacht. Damit hat sich der Landkreis vor den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geschoben. Andrea Hübler erklärt die Entwicklung so, dass in Bautzen im vergangenen Jahr massive Gewalt von einem organisierten Neo-Nazi-Netz verübt worden sei. Die Ereignisse am Kornmarkt seien dabei nur die Spitze des Eisberges gewesen.