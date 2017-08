Warnsystem Großteil der sächsischen Landkreise nutzt keine Warn-Apps

Hauptinhalt

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sieht Warn-Apps als zeitgemäßen Kanal für Meldungen im Katastrophenfall. Mit ihnen kommen Warnhinweise auf die Millionen in Deutschland aktiven Smartphones. Über vier Millionen Menschen haben mittlerweile eine Warn-App auf dem Telefon. Doch in Sachsen läuft die Nutzung durch die Behörden schleppend an.