Es sind besondere Sportler, die an diesen Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Aufgrund schwerer Nierenerkrankungen sind sie auf Dialyse angewiesen und warten auf ein neues Organ. Anderen wurde bereits Leber, Lunge, Niere oder Knochenmark transplantiert. Sven Taubmann bekam vor sieben Jahren ein neues Herz, weil seine "alte Pumpe" zu groß war.

Neues Organ, neues Leben

Dass etwas nicht stimmte, fiel dem 51-Jährigen beim Sport auf. Beim Training bekam er schlecht Luft und war schnell schlapp. Acht Jahre lang konnte er keinen Sport machen, wurde mehrmals operiert. Am Ende konnte ihm nur noch eine Transplantation das Leben retten. In nur zwei Monaten war ein passendes Spenderherz für Taubmann gefunden. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten begann für den Leipziger ein ganz neues Leben.

Das war wie im Märchen. Als hätte jemand geschnipst und es ist anders. Sven Taubmann Herztransplantierter und Sportler

Als gesunder Mensch könne man sich gar nicht vorstellen, wie das sei. Auf einmal pumpe das Herz wieder mit voller Kraft. So reibungslos wie bei Taubmann läuft es leider nicht bei jedem Transplantations-Patienten.

Deutscher Marathon-Meister

Nach nur einem halben Jahr konnte der Leipziger langsam wieder aktiv werden. Aus der Freude an der Bewegung und der neu geweckten Lebenslust wurde mit der Zeit dann Sport, erzählt Taubmann. Zum wievielten Mal er jetzt bei den Deutschen Meisterschaften mitmacht, weiß Taubmann gar nicht mehr. Bei dem Mini-Marathon, an dem er teilnimmt, gehe es auch gar nicht darum, eine bestimmte Zeit zu erreichen, sagt Taubman bescheiden. Ganz nebenbei erwähnt er, dass er im vergangenen Jahr Deutscher Meister in seiner Altersgruppe geworden ist: "Es war einfach ein guter Tag. Keine Ahnung. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird diesmal genauso schön wie letztes Jahr in Bremen."

Weltmeisterschaften in Malaga

Auch bei den Weltmeisterschaften haben Taubmann und sein Verein für Herz- und Lungentransplantation (HLTX e.V.) schon teilgenommen, waren in Südafrika und Argentinien. Dieses Jahr geht es nach Malaga. Es sei einfach schön, Freunde zu treffen und zu sehen, dass es den Leuten gut geht, sagt Taubmann. Der Verein ist in diesem Jahr Mitorganisator der Deutschen Meisterschaften. Die Mitglieder leben alle seit mehreren Jahren mit einem neuen Herz oder einer neuen Lunge.

Regelmäßige Bewegung hilft

Sport tut auch Transplantationspatienten gut, weiß Elke Scholz-Zeh vom Herzzentrum Leipzig. Bildrechte: MDR/Lily Meyer Elke Scholz-Zeh ist die Koordinatorin für Transplantations-Patienten am Herzzentrum Leipzig. Sie weiß, dass viele Patienten unsicher sind, was sie sich mit einem neuen Herz oder einer neuen Lunge zutrauen können oder ob sie sich schonen müssen: "Dem ist überhaupt nicht so. Es müssen keine sportlichen Höchstleistungen sein, aber regelmäßige Bewegung durch sanften Ausdauersport wie Walken, Schwimmen oder Radfahren kräftigt das Herz, minimieren Nebenwirkungen der Medikamente und verbessern die Langzeitprognose."

Organspende rettet Leben

Bei den Meisterschaften gehe es zum einen darum, zu zeigen, was nach einer Transplantation alles möglich ist, erklärt Transplantationspatient und Sportler Sven Taubmann: "Im Vorfeld habe ich auch gedacht: Mein Leben ist zu Ende. Nach der Herztransplantation nur noch Rollstuhl, ein zwei Jahre rumgucken und dann ins Gras beißen." Zum anderen sollen die Menschen für die Organspende sensibilisiert werden. Denn jedes gespendete Organ könne ein Leben retten.

Wenn ich tot bin, was soll ich dann mit meinen Organen? Es gibt so viel Leid, so viele Leute die warten und sterben, einfach wegen der Ignoranz anderer. Sven Taubmann Herztransplantierter und Sportler

Die diesjährigen Deutschen Meisterschaften haben am Donnerstag mit dem Mini-Marathon rund um das Herzzentrum Leipzig begonnen. Die weiteren Wettkämpfe finden bis Sonntag in und auf verschiedenen Sportstätten in ganz Leipzig statt - unter anderem auf dem Campus in der Jahnallee und in der Universitätsschwimmhalle. Der Blick aus dem Herzzentrum Leipzig auf die Laufstrecke. Noch vor sieben Jahren konnte Tubmann nur am Fenster sitzen und den Leuten zuschauen. Jetzt läuft er einen Mini-Marathon. Bildrechte: MDR/Lily Meyer