Da kann man manchmal vom Glauben abfallen. Und da kannst du vor so einer Milchviehanlage stehen und sagen, verdammt noch mal, normalerweise gehört die gesprengt. Oder irgendetwas in der Art. Warum tust du dir das an.

Jens Hoffmann Vorstandschef vom Wirtschaftshof Sachsenland in Röhrsdorf bei Chemnitz