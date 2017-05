Der chinesische Automobil-Zulieferer WKW will in der Lausitz 1,1 Milliarden Euro investieren. Das teilte Sachsens Wirtschaftsminister Dulig auf einer Konferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hoyerswerda mit. Das Unternehmen aus China wolle am Flugplatz in Rothenburg ein Werk bauen, sagte Dulig. Dort sollten künftig Elektrofahrzeuge produziert werden. Die Firma WKW wolle 1.000 Arbeitsplätze schaffen.