Den Kampf um günstigen Wohnraum will Sachsen entschärfen. Der Freistaat fördert den Bau von Sozialwohnungen in Dresden und Leipzig mit 41,5 Millionen Euro. Das teilte das Innenministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Demnach sind Förderanträge der Städte Dresden und Leipzig für das Jahr 2017 bereits bewilligt. Mit den staatlichen Zuschüssen sollen in der Landeshauptstadt 555 neue Sozialwohnungen entstehen, in Leipzig sind 570 geplant. "Die genaue Anzahl der Wohnungen ergibt sich erst durch die jeweiligen Vereinbarungen der Kommunen mit den einzelnen Investoren", hieß es aus dem Ministerium.