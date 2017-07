Grundsätzlich finden alle die Idee gut. Sie stammt von dem sächsischen CDU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer. In Zeiten von Pegida-Aufmärschen, Putin-Begeisterung und Demokratie-Verdruss soll ein wissenschaftliches Institut klären, was unsere Gesellschaft eigentlich noch zusammen hält. Und zwar in Sachsen, wo nicht nur Kretschmer herkommt, sondern auch viele der zu untersuchenden Erscheinungen.

Im November letzten Jahres gelang es dem sächsischen Unionspolitiker, dem Haushaltsausschuss des Bundestages stolze 37 Millionen Euro für das Projekt zu entlocken. Sehr zur Verwunderung von Kretschmers SPD-Kollegin Simone Raatz.

Die stellvertretende Vorsitzende des sächsischen Ausschusses für Bildung und Forschung wundert sich über die unkomplizierte Vergabe. "Meine Kritik bezieht sich darauf, dass das ein Beschluss im Haushaltsausschuss war, am Fachausschuss vorbei", sagt Raatz. "Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe dann vom Beschluss des Haushaltsausschusses einen Tag später erfahren, dass es immerhin um 37 Millionen Euro ging. Und in dem Beschluss stand eben konkret fixiert drin: Wir bilden ein 'Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt' in Sachsen."

Aus der Presse erfahren

Nicht nur für Raatz kam die Institutsidee aus heiterem Himmel, sondern auch für die sächsische Fachministerin. Eva-Maria Stange von der SPD muss schließlich als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst die neue Einrichtung in die Hochschullandschaft des Freistaates einpassen. "Wir haben das erste Mal aus der Presse davon erfahren", berichtet Stange. "Das ist ungewöhnlich, das ist richtig. Wobei ich davon ausgehe, und das haben ja auch die letzten Monate gezeigt, dass wir einbezogen werden."

Zunächst wartet Stange wie alle anderen Beteiligten darauf, welches Konzept das Bundesministerium für Bildung und Forschung demnächst vorlegt. Die Zeit drängt, denn die Gelder liegen ja im Prinzip vor. Im Bundeshaushalt 2018 sind 37 Millionen Euro vorgesehen, für die fünf Jahre von 2017 bis 2022. Doch wer soll die bekommen?

Ist das "Phantom-Institut" ein rechter Think Tank?

Im Hintergrund gibt es offenbar durchaus konkrete Vorstellungen. So hat die SPD-Hochschulpolitikerin Raatz beobachtet, "dass sich ganz zufälligerweise parallel dazu ein Verein gegründet hat. Ein Verein, der den Namen 'Zentrum für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration' trägt, dort unter anderem Herr Klose involviert ist als Chef der sächsischen Konrad Adenauer Stiftung. Und auch Werner Patzelt, ein Professor, dem man jetzt eine politische Richtung jetzt auch eher rechts zuordnet."

Ist das "Phantom-Institut" im Kern also eine konservative Denkfabrik, ein rechter Think Tank? Die Vorstellung ist der SPD-Abgeordneten ein Gräuel: "Das können wir uns nicht leisten. Das würde für Sachsen genau das Gegenteil nämlich bewirken, dass unser Ruf, der sowieso schon sehr angeschlagen ist dahingehend, also noch weiter ruiniert wird. Und das, was wir ja wollen ist, dass wir Sachsen als weltoffenes Land präsentieren. Was mit den Vorgängen in Dresden sowieso schon schwer ist", sagt Raatz.

Überregional Forschung als Alternative

Sachsens Wissenschaftsministerin Stange will die Einrichtung zwar gerne komplett in den Freistaat holen. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass ihrer Überzeugung nach ein Institut bei dieser großen Summe für ein geisteswissenschaftliches Thema überfordert wäre. "Und auch von der Thematik her. Denn das Thema hat so viele Facetten, dass man auch auf erfahrene und exzellente Standorte in der Bundesrepublik zurückgreifen kann, und nicht nur in Sachsen, die sich mit dem Thema im weitesten Sinne befassen."

Stange könnte sich entsprechend auch einen überregionalen Forschungsverbund vorstellen. Und damit hat die ursprüngliche Idee jetzt bereits eine andere Gestalt angenommen, als der Impulsgeber Michael Kretschmer einmal angedacht hatte. Vor dem Mikrofon will sich der CDU-Abgeordnete nicht äußern, bis das Bundesministerium in der zweiten Jahreshälfte ein erstes Konzept auf den Tisch gelegt hat.